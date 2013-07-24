Бизнесмены перешли с кипрских офшоров на Сейшелы и Белиз

Об этом говорится в квартальном экономическом прогнозе Ukrainian Economic Trends Forecast на III квартал 2013 года, подготовленном аналитической группой Da Vinci AG.

«Украинские компании активно осваивают латиноамериканское и африканское направления. В частности, экспорт в Панаму возрос на 277,4%, на Сейшельские острова - на 1902%, в Маршалловы острова – на 3177,8%, в БВО – на 28,9%», - говорится в документе.

Аналитики также обращают внимание на рост украинского экспорта в страны с более лояльным фискальным законодательством, которые часто используются украинским бизнесом для соответствующих схем, а именно Нидерланды (+66,2%) и Швейцария (+20,6%). «Наибольшей популярностью среди подобных оффшоров пользуется Белиз. Экспорт товаров в эту страну вырос на 132377,9%. Его объем уже превысил экспорт Украины в такие европейские страны как Германия, Великобритания, Испания», - отмечается в документе.

Аналитики полагают, что правительство пока не имеет существенной возможности повлиять на ситуацию. Несмотря на договоренности об обмене информацией по налоговым вопросам и запланированное подписание аналогичных соглашений, экспорт, который можно отнести к фиктивному продолжает возрастать.

«Новая система контроля трансфертного ценообразования сможет дать возможность контролировать наиболее одиозные сделки и таким образом увеличить поступления в бюджет. Но говорить об эффективности новой системы можно будет только после установления единых правил игры для всех субъектов ВЭД, а также от судебной практики», - отмечается в прогнозе.