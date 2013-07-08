Данилишин: Новое соглашение с Кипром не вернет в Украину утекшие средства

Об этом в комментарии УНИАН заявил экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин.

“Ратификация соглашения с Кипром об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доход, подписанного 8 ноября 2012 года в Никосии (Кипр) и, как следствие, - денонсация предыдущего оглашения – является правильным шагом, но это борьба со следствием, а не с таким явлением как бегство капитала”, - заявил Данилишин.

“Кто-то думает, это позволит вернуть в украинский бюджет деньги, которые крупный бизнес выводит из Украины. Ничего подобного. От денонсации договора с Кипром изменится только название страны, которая будет выступать главным инвестором Украины. Место Кипра могут занять Британские Виргинские острова, Нидерланды или любое другое государство, не входящее в G20, не имеющее сильно развитой торговли и промышленности, зато обладающее лояльным к иностранному крупному бизнесу налоговым законодательством”, - считает Данилишин.

В первую очередь, по его мнению, нужно создать такие условия, чтобы деньги было выгодно вкладывать внутри Украины, а не выводить из нее, и потом опять возвращать в виде инвестиций.

“Нужно совершенствовать налоговую политику, переходить к практическому введению механизмов контроля трансфертного ценообразования, заставить олигархов платить все налоги в полном объеме. Нужна комплексная программа, а не отдельные отвлекающие кавалеристские атаки. Если уже браться всерьез за проблему, нужно решать вопрос со всеми офшорами одновременно”, - отметил эксперт.

Данилишин считает необходимым отработать на законодательном уровне возможность создания ряда офшорных зон на территории Украины, в частности, в АР Крым и недалеко от Киева, например в г. Славутич.

“Эти территории могут также функционировать и как локальные центры игорного бизнеса и т.п. Это может повысить инвестиционную привлекательность, особенно привлечь новых инвесторов в Крым. Большинство механизмов льготного налогообложения начнет действовать на региональном уровне. Необходимо провести эксперимент, например, на 25 лет создать необходимые налоговые и имущественные режимы для соответствующих территорий. Думаю, появятся шансы привлечь дополнительные средства, особенно из стран СНГ”, - отметил Данилишин.

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Справка УНИАН. Верховная Рада 5 июля ратифицировала Конвенцию между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и Протокола к ней. Конвенция была подписана 8 ноября 2012 года в Никосии, вступит в силу 1 января 2014 года. Украина теперь сможет взыскивать налоги с предприятий, зарегистрированных на Кипре, в соответствии со своим законодательством. Предполагается, что налогами на доходы считаются все налоги, которые взимаются с общей суммы дохода или с элементов дохода, в том числе налоги на доходы от отчуждения движимого или недвижимого имущества и налоги на общую сумму зарплаты или платы, уплаченной предприятиями.