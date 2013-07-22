В СБУ говорят, что не ведут учет людей, которым запретили въезд в Украину

Действующим законодательством и ведомственными нормативными актами СБУ не предусмотрено накопление и хранение статистических сведений относительно лиц, которым запрещен въезд в Украину.

Об этом говорится в ответе начальника департамента контрразведки СБУ В. Холявицкого на официальный запрос издания Тиждень.ua.

Таким образом, согласно тексту ответа, «... предоставить полную информацию о количестве принятых подразделениями Службы решений о запрете въезда за период 2003-2013 г.г. (по годам), а также количестве таких лиц по состоянию на июль 2013 года, не представляется возможным ».

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Между тем в СБУ отметили, гражданам каких стран чаще запрещают въезд в Украину.

«Вместе с тем сообщаем, что в течение указанного периода чаще въезд в нашу страну запрещался гражданам следующих стран: Китай, Сьерра-Леоне, Либерия, Босния, Герцеговина, Россия, Грузия, Ирак, Саудовская Аравия, Турция, Конго и Сомали на основании имеющихся данных о причастности лиц к террористической деятельности, нелегальной миграции, планированию, подготовке и ведению войны (согласно резолюциями Совета безопасности ООН), а также попыткам посягательств на территориальную целостность Украины », - говорится в ответе.

Как сообщалось, 16 июля представитель пресс-службы СБУ Лада Сафонова объяснила активистам, пикетировавшим офис спецслужбы в знак протеста против запрета въезда на территорию Украины фотографу Юрию Барабашу, что такое решение принято «в интересах государства».

ее словам СБУ не комментирует это решение, поскольку «вообще не существует практики в мире, чтобы спецслужбы объясняли такие решения».

Как известно, 15 июля Барабаша, который возвращался в Украину из России, сняли с поезда без объяснения причин. Барабаш отметил, что не получил официальных документов о запрете въезда в Украину, он намерен идти в суд.