Донецкие пограничники изъяли у россиянина $25 тысяч и джип

Донецкие пограничники изъяли у гражданина России незадекларированные почти 25 тыс. долларов.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, 52-летний россиянин пересекал государственную границу в пункте пропуска «Успенка» на автомобиле «Тоyoта Land Cruiser» вчера ночью.

Для прохождения оформления он выбрал полосу движения «зеленый коридор», тем самым показывая, что не имеет запрещенных предметов. Однако у пограничников уже была информация, что он попытается тайно перевезти через госграницу средства, поэтому они инициировали углубленный осмотр его транспортного средства, во время которого обнаружили тайник. Обустроил его мужчина в люке крыши авто. В нем находилось 24,8 тыс. долл., отмечается в сообщении.

Скрытые средства у россиянина изъяли. Также он потерял и автомобиль 2008 года выпуска стоимостью почти 640 тыс. грн как средство перевозки товара, сообщили в пограничной службе.