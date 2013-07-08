Донецкие пограничники составили протокол на человека, умершего в 2006 году

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, прокуратурой города Мариуполя в течение июня текущего года проводилась проверка отдела пограничной службы «Мариуполь» Донецкого пограничного отряда, по результатам которой был выявлен ряд нарушений действующего законодательства, допущенных пограничниками.

В частности, во время проверки было установлено, что работники отдела пограничной службы привлекли к административной ответственности умершего гражданина.

По словам старшего прокурора прокуратуры города Мариуполя Вадима Редько, пограничным нарядом составлен протокол об административном правонарушении в отношении гражданина, который, якобы, нарушил пограничный режим, осуществив выход в море и причаливание вне пункта базирования.

«Однако, как установлено проверкой, гражданин умер еще в 2006 году, а постановление о привлечении указанного гражданина к ответственности, соответственно, незаконно. По результатам проверки, прокуратурой города внесено представление об отмене незаконного постановления и прекращении дела», - сообщил Редько.

Он также отметил, что кроме этого, прокуратурой выявлены факты незаконного закрытия дел об административных правонарушениях, безосновательного освобождения лиц от предусмотренной законом ответственности или наоборот - незаконного привлечения лиц к ответственности. Также было выявлено, что сотрудники пограничного отряда не направляли сообщения об уголовных нарушениях для регистрации в ЕРДР.

По фактам выявленных нарушений внесено 7 актов прокурорского реагирования и 24 лица привлечены к дисциплинарной ответственности.