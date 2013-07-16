Украинские вузы «устроили охоту» за шестью умниками

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Ирина Зайцева.

“По предварительным результатам ВНО абитуриентов, шесть человек набрали по 200 баллов по трем предметам”, - сказала Зайцева.

По ее словам, это абитуриенты из Запорожской области, из Черновцов, Ужгорода, Ивано-Франковска, Киева и Крыма.

Она отметила, что высшие учебные заведения “устроили охоту” за этими абитуриентами.

Также, по словам Зайцевой, 48 участников тестирования набрали самые высокие баллы по двум предметам.

“Количество абитуриентов, которые набрали 200 баллов хотя бы по одному предмету, составляет 686 человек”, - сказала Зайцева.