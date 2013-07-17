Нежинские депутаты: кто-то ради пиара хочет столкнуть граждан с милицией

В Нежине журналистка заявила о намерении сегодня вечером во время акции протеста штурмовать горотдел милиции, правоохранители ситуацию называют контролируемой.

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей УМВД в области, на данное время милиция Нежина полностью контролирует ситуацию и готова к несению службы по охране общественного порядка.

Информацию о намерении 17 июля в 18:00 провести штурм Нежинского городского отдела милиции на своей странице в сети Facebook разместила журналистка Ирма Крат. По ее словам, "участие в акции протеста примут родные заключенных "нежинских робингудов", все председатели городских нежинских общественных организации и оппозиционных политических сил". В сообщении также содержится призыв штурмовать горотдел.

В ответ на обнародованное заявление депутаты городского совета провели заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам депутатской деятельности, этики, законности и правопорядка, охраны прав и законных интересов граждан горсовета Нежина. Комиссия выразила свое возмущение и несогласие с позицией Крат. Депутаты считают, что "некоторые политики из других регионов ради дешевого пиара согласны столкнуть граждан с милицией, чтобы разрекламировать свою политическую деятельность".

Участники заседания также отметили, что комиссия постоянно контролирует соблюдение законности в деятельности Нежинского ГО УМВД и не имеет никаких претензий к работникам подраздела. По словам депутатов, за время деятельности комиссии (с октября 2010 года по настоящее время) жалоб на действия или бездеятельность сотрудников нежинской милиции не поступало.

Как сообщал УНИАН, в июне 2013 года Высший специализированный суд принял решение направить дело "нежинских робингудов" на новое судебное разбирательство в Чернигов.

Как сообщила адвокат одного из осужденных Екатерина Никитюк, Высший специализированный суд 11 июня отменил решение суда первой инстанции (Деснянского районного суда) и постановление областного Апелляционного суда, которыми шесть жителей г. Нежин были обвинены в совершении тяжких преступлений, в том числе в бандитизме, и приговорены к различным срокам заключения – от 7 до почти 12 лет с конфискацией имущества.

"Дело будет направлено на новое судебное разбирательство в Чернигове. Процесс начнется, я думаю, не раньше чем через месяц, даже ближе к сентябрю", - сказала защитник. Она также добавила, что "нежинские робингуды" оставлены под стражей.

Никитюк отметила, что даже глава Генеральной прокуратуры признал, что во время суда существенно нарушалось право обвиняемых на защиту.

Напомним, уголовное дело было возбуждено в апреле 2010 года, оно расследовалось УМВД Украины в Черниговской области. Представители правоохранительных органов доказывают, что "нежинские робингуды" является членами организованной преступной группы, в состав которой входили три неоднократно судимых за тяжкие преступления гражданина. На протяжении 2009-2010 годов они осуществляли вооруженные нападения на местных жителей, наносили им телесные повреждения, требуя денег.

В то же время подсудимые во главе с Владиславом Поповичем отмечали, что они боролись с распространением наркотиков в Нежине. Бывшие спортсмены задерживали наркодельцов, вывозили за город, били их, требуя признаний, которые записывали на видео. По сообщениям СМИ, их деятельность на несколько месяцев парализовала в Нежине функционирование сети распространения наркотиков. За такие действия журналисты и назвали участников группировки "нежинскими робингудами".

В мае 2012 года они были осуждены решением Деснянского районного суда, а 8 января 2013 года Черниговский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции по этому уголовному делу.

Защитник Поповича Екатерина Никитюк, подавая апелляцию на решение суда, объясняла, что судья отказал в коллегиальном рассмотрении делам, а также нарушил право на защиту.