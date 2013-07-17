За 6 месяцев 2013 года смертность в ДТП в Украине составила 1700 человек
12:52, 17 июля 2013Общество
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ГАИ опубликовала статистику смертности в ДТП в Украине за первую половину 2013 года.
ГАИ опубликовала статистику смертности в ДТП в Украине / Фото : МВД
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, за шесть месяцев 2013 года в ДТП, основными причинами которых было превышение скорости и нарушение правил маневрирования, погибли 1700 человек.
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Также в Госавтоинспекции Украины отмечают, что “в летний период, как правило, растет количество ДТП с участием курортников”.
“Спеша на отдых, водители часто не соблюдают скоростной режим, садятся за руль в уставшем состоянии”, - сказано в сообщении.
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