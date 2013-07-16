Задержанный сегодня инкассатор сознался в убийстве коллеги и водителя (видео)
20:22, 16 июля 2013Общество
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Подозреваемый в двойном убийстве и ограблении инкассаторской машины в Днепропетровской области признался в совершении преступления.
Мотивом 48-летнего инкассатора Олега Калюжного были деньги, сообщили в областном управлении внутренних дел, говорится в сюжете ТСН.
Вместе с тем задержанный пока не объясняет, на что хотел потратить похищенные деньги: из похищенных полмиллиона гривен он успел потратить только 50 грн на рубашку и резиновые тапочки.
После этого он пошел гулять по улицам города Зеленодольск, тогда его и задержал спецназ.
Как сообщал УНИАН, сегодня милиция задержала человека, причастного к совершению нападения на инкассаторский автомобиль и убийству двух человек.
Это произошло в 12.00 в Зеленодольске в Апостоловском районе Днепропетровской области.
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