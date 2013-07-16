Украинские инкассаторы покупают оружие в кредит - газета

Об этом сообщает издание Вести со слов инкассатора одного из крупнейших банков страны.

"Ты устраиваешься на работу, тебе дают кредит, ты покупаешь ствол и возвращаешь деньги. Никаких льготных условий. Я так на оружие потратил $1 тыс", - рассказал собеседник газеты.

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Общавшийся с журналистами 37-летний Василий из Киева, бывший сотрудник МВД, почти четыре года проработал инкассатором. Как он говорит, туда как раз и пытаются набрать бывших офицеров, а платят им в Киеве в среднем 4,5–5,5 тысячи гривен.

Он рассказал, что инкассаторы работают в режиме тотальной экономии на всем - от топлива до страховки жизни.

«График ненормированный, трудовые книжки могут быть с тройной должностью — «водитель, инкассатор, охранник». При этом банкиры экономят буквально на всем: на автомобилях, оружии, экипировке. Ты выезжаешь на свой страх и риск. Будет нападение — никаких страховок и выплат в случае чего. Машины не бронированы, проверки закрывают на это глаза. Потому что главное — передать деньги, и никого не интересует, какой ценой», - рассказал Василий.

«Летом приходится ездить с открытыми окнами, потому что нельзя включить кондиционер. Зимой, соответственно, не пользуемся печкой. Жилеты тоже выдаются для галочки, они вообще на ладан дышат — не такой прочности, как должны быть. Оружие тоже свое», - завершил он.

Напомним, за последнюю неделю в Украине произошло два громких нападения на инкассаторские машины. Во время одного из них - в Николаеве - погиб водитель машины и двое нападавших, после второго - в Днепропетровской области - были найдены тела водителя и инкассатора, а их третий коллега исчез с суммой в 500 тысяч гривен.