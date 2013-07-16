Украинские инкассаторы покупают оружие в кредит - газета
В украинских банках существует практика, когда инкассатор сам покупает себе оружие для исполнения рабочих обязанностей - сам банк предоставляет только кредит на общих основаниях.
Об этом сообщает издание Вести со слов инкассатора одного из крупнейших банков страны.
"Ты устраиваешься на работу, тебе дают кредит, ты покупаешь ствол и возвращаешь деньги. Никаких льготных условий. Я так на оружие потратил $1 тыс", - рассказал собеседник газеты.
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Общавшийся с журналистами 37-летний Василий из Киева, бывший сотрудник МВД, почти четыре года проработал инкассатором. Как он говорит, туда как раз и пытаются набрать бывших офицеров, а платят им в Киеве в среднем 4,5–5,5 тысячи гривен.
Он рассказал, что инкассаторы работают в режиме тотальной экономии на всем - от топлива до страховки жизни.
«График ненормированный, трудовые книжки могут быть с тройной должностью — «водитель, инкассатор, охранник». При этом банкиры экономят буквально на всем: на автомобилях, оружии, экипировке. Ты выезжаешь на свой страх и риск. Будет нападение — никаких страховок и выплат в случае чего. Машины не бронированы, проверки закрывают на это глаза. Потому что главное — передать деньги, и никого не интересует, какой ценой», - рассказал Василий.
«Летом приходится ездить с открытыми окнами, потому что нельзя включить кондиционер. Зимой, соответственно, не пользуемся печкой. Жилеты тоже выдаются для галочки, они вообще на ладан дышат — не такой прочности, как должны быть. Оружие тоже свое», - завершил он.
Напомним, за последнюю неделю в Украине произошло два громких нападения на инкассаторские машины. Во время одного из них - в Николаеве - погиб водитель машины и двое нападавших, после второго - в Днепропетровской области - были найдены тела водителя и инкассатора, а их третий коллега исчез с суммой в 500 тысяч гривен.