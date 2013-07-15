Милиция обещает вознаграждение за информацию об убийце инкассаторов (видео)

Главное управление МВД в Днепропетровской области гарантирует выплатить вознаграждение в сумме 10 тыс. грн за информацию о местонахождении киллера, который расстрелял сегодня двух инкассаторов.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью в ГУ МВД области.

По данным ОСО, объявлен в розыск русый мужчина ростом 190 см крепкого телосложения. Он был одет в синие джинсы, серую клетчатую рубашку и темно-серые кроссовки.

Милиция предупреждает, что злоумышленник при себе может иметь два пистолета, а также, возможно, инкассаторскую сумку светло-серого цвета.

Руководство ГУ МВД в Днепропетровской области обратилось к жителям области сообщить местонахождения подозреваемого в убийстве инкассаторов в милицию удобным для них способом.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 июля, Днепропетровской области был найден инкассаторский автомобиль с расстрелянными инкассатором и водителем.

Второй вооруженный инкассатор исчез.

Также из инкассаторского автомобиля исчезло почти 500 тыс. грн.