Милиция обещает вознаграждение за информацию об убийце инкассаторов (видео)

21:23, 15 июля 2013
Общество
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Милиция обещает 10 тыс. грн за информацию об убийце инкассаторов в Днепропетровской области.

Главное управление МВД в Днепропетровской области гарантирует выплатить вознаграждение в сумме 10 тыс. грн за информацию о местонахождении киллера, который расстрелял сегодня двух инкассаторов.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью в ГУ МВД области.

По данным ОСО, объявлен в розыск русый мужчина ростом 190 см крепкого телосложения. Он был одет в синие джинсы, серую клетчатую рубашку и темно-серые кроссовки.

Милиция предупреждает, что злоумышленник при себе может иметь два пистолета, а также, возможно, инкассаторскую сумку светло-серого цвета.

Руководство ГУ МВД в Днепропетровской области обратилось к жителям области сообщить местонахождения подозреваемого в убийстве инкассаторов в милицию удобным для них способом.

Видео - ТСН

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 июля, Днепропетровской области был найден инкассаторский автомобиль с расстрелянными инкассатором и водителем.

Второй вооруженный инкассатор исчез.

Также из инкассаторского автомобиля исчезло почти 500 тыс. грн.

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