Таможенный союз может подать в суд на Украину

Об этом сообщил журналистам в кулуарах Питерского международного экономического форума министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев, передает РИА Новости.

По его словам, недавно комиссия ЕЭК по торговле обсуждала этот вопрос о данной защитной мере, которая применяется с серьезным нарушением правил ВТО и соглашения о зоне свободной торговле в СНГ.

«По всей видимости, будет инициирован процесс юридического разрешения этого спора. Это означает суд», - сказал Слепнев. По его словам, сейчас этот вопрос решается, и, возможно, в течение этого года суд будет инициирован Россией вместе с партнерами по ТС.

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Справка УНИАН. 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см. Спецпошлины вводятся сроком на 3 года.

14 сентября Украина в ответ на введение Россией утилизационного сбора на импортные автомобили ввела утилизационный сбор на импортируемые из России автомобили и автобусы.

20 ноября Кабинет министров Украины одобрил законопроект о введении утилизационного сбора на автомобили, с преференциями для отечественных производителей.

При этом Украина рассчитывает на подписание с Россией соглашения с о взаимном неприменении утилизационного сбора на автомобили, которое предусматривает неприменение утилизационного сбора в Украине в отношении произведенных в РФ транспортных средств, а в России - в отношении произведенных в Украине автомобилей.