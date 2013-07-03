ГАИ составила 400 протоколов на автокофейни

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Киева, "с начала нынешнего года за многочисленные нарушения сотрудники столичной ГАИ составили 393 протокола на водителей авто, из которых осуществляется продажа горячих напитков. В частности, очень распространенным является нарушение правил парковки".

Только за 4 дня, с 27 по 30 июня, к административной ответственности за нарушение правил разрешительной деятельности (торговля без согласования) в сфере безопасности дорожного движения привлечено 35 водителей, за переоборудование - 40, за невыполнение предписаний - 3, другие нарушения - 14.

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"И еще одно важное отклонение от законодательных актов. Очень часто владельцы на такие авто неофициально устанавливают газобаллонные установки. Так, с начала года за переоборудование задержано и поставлено на штрафплощадку 174 автокофейни", - констатируют в столичной ГАИ.

Кроме того, как подчеркнули в пресс-службе, по результатам проверок на владельцев автокофеен составлено 130 предписаний и выдано 21 требование на устранение нарушений.