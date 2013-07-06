ГАИ напоминает, что днем в Украине ограничено движение грузовиков
11:32, 06 июля 2013Общество
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Ограничения касаются грузового транспорта общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
Движение грузовиков ограничено
Согласно действующему законодательству Украины и с целью сохранения автомобильных дорог общего пользования от разрушений, в период повышенной температуры воздуха более чем на 28˚С, на территории Украины введено временное ограничение движения таких транспортных средств, сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.
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Ограничение действует с 10 до 22 часов включительно.
О соответствующих ограничениях движения водители также смогут узнать из информации на дорожных знаках и информационных щитах.
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