Кабмин предлагает штрафовать за разрушение дорог

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве инфраструктуры.

Согласно сообщению, принятый законопроект призван усовершенствовать систему контроля за соблюдением автоперевозчиками ограничений осевых нагрузок, общей массы и габаритных параметров транспортных средств при осуществлении перевозок грузов автомобильными дорогами общего пользования.

«Согласно этому проекту нормативного акта повышается ответственность за нарушение правил проезда крупногабаритных (тяжеловесных) транспортных средств автомобильными дорогами, улицами и железнодорожными переездами, а также значительно шире становятся полномочия ГАИ и «Укртрансинспекции» при осуществлении габаритно-весового контроля - соответствующие изменения будут внесены в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Законы Украины «О милиции» и «Об автомобильных дорогах», - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владимира Козака.

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По информации пресс-службы министерства, размеры штрафов за нарушение правил проезда крупногабаритных (тяжеловесных) транспортных средств автомобильными дорогами, улицами и железнодорожными переездами значительно увеличатся.

В частности, размер штрафа для водителей составит от 30 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (510-680 грн), для должностных лиц, граждан – субъектов хозяйственной деятельности – от 80 до 125 необлагаемых минимумов (1360-2125 грн).

При повторном совершении в течение года любого из нарушений штрафные санкции составят: для водителей – от 80 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1360-1700 грн), для должностных лиц, граждан – субъектов хозяйственной деятельности – от 500 до 1000 необлагаемых минимумов (8500-17000 грн).

Кроме того, согласно предлагаемым изменениям, “Госавтоинспекция” вместе с должностными лицами “Укртрансинспекции” или отдельно получат право останавливать транспортные средства для осуществления габаритно-весового контроля.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины намерено до конца 2014 года обеспечить оборудование основных транзитных магистралей системами автоматического грузового контроля.

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В ходе общения с пользователями сети Facebook премьер-министр Николай Азаров сказал, что системы контроля веса автомобилей будут установлены на всех транзитных трассах Украины. Он отметил, что эти системы работают в автоматическом режиме и позволяют не только измерить вес автомобиля, но и зафиксировать номер регистрации автомобиля и сделать его фотографию.

В марте 2013 года Азаров заявил, что считает необходимым ограничить движение большегрузного транспорта по автомагистралям страны, чтобы уменьшить разрушение дорог.