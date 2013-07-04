Прокуратура проверяет нераскрытые ранее убийства и изнасилования во Врадиевке

Прокуратурой Николаевской области инициировано дополнительное изучение материалов по фактам правомерности действий работников Врадиевского райотдела милиции при раскрытии уголовных производств, в первую очередь - умышленных убийств и изнасилований.

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Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

На протяжении 2011-2013 годов на территории Врадиевского района было совершено 4 умышленных убийства: три - в 2011 году, одно - в 2012 году. В этом году умышленных убийств в пгт Врадиевка не зарегистрировано. Среди указанных четырех убийств одно остается нераскрытым, это убийство 15-летней девушки.

«В феврале текущего года прокуратурой Николаевской области проведено совместное заседание коллегии прокуратуры и Управления Министерства внутренних дел в Николаевской области по поводу раскрытия и расследования уголовных производств по фактам нераскрытых умышленных убийств прошлых лет», - сказал начальник управления надзора за соблюдением законов в головном производстве прокуратуры Николаевской области Анатолий Жмура.

Жмура добавил, что в настоящее время уголовные производства указанной категории изучаются дополнительно как работниками прокуратур районного уровня, так и областного аппарата.

«Принимаются меры по активизации их расследования, отработки новых версий, направленных на раскрытие преступлений, в том числе уголовного производства по факту убийства 15-летней девушки», - сказал он.