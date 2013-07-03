Визз Эйр не будет летать из Киева в Симферополь

Авиакомпания «Визз Эйр Украина», первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины, с июля закрывает внутренние рейсы Киев-Симферополь по коммерческим причинам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"С июля 2013 года "Визз Эйр Украина" изменила расписание рейсов по коммерческим причинам и рейс Киев-Симферополь станет частью этих изменений", - сообщили в пресс-службе.

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Согласно сообщению, на момент принятия решения по поводу рейса Киев-Симферополь авиакомпания не получила еще ряд направлений, на которые подавала заявки в начале года. В связи с этим поставка четвертого самолета для «Визз Эйр Украина» была перенесена на октябрь 2013 г. и авиакомпания была вынуждена откорректировать летнее расписание, начиная с июля этого года.

Кроме того, на некоторых рейсах будет изменена частота перелетов (например, Киев-Вильнюс и Киев-София).

Как сообщал УНИАН, авиакомпания «Визз Эйр Украина» (WizzAir Ukraine) 1 октября 2013 года открывает в Донецке свою вторую украинскую базу.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» - первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины. Входит в группу компаний Wizz Air. В 2012 году авиакомпания перевезла 630 тыс. пассажиров, эксплуатируя 2 самолета Airbus A320. Третий самолет авиакомпании «Визз Эйр Украина» - Airbus А320 - начал выполнять рейсы с начала летней навигации - 31 марта 2013 года. Авиакомпания планирует в 2013 году перевезти около 1,3 миллиона пассажиров и увеличить авиапарк до четырех самолетов Airbus A320.

Wizz Air является крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. На данный момент авиакомпания эксплуатирует 39 самолетов Airbus A320, которые осуществляют пассажирские авиаперевозки с 16 баз по более 250 маршрутам и 83 направлениям в 29 странах.