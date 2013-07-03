Милиционеру дали 7 лет за кражу марихуаны

В Кировограде к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества осужден капитан милиции, который завладел почти 15 килограммами марихуаны, проходившей вещественным доказательством по одному из уголовных дел.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, милиционер в то время нес персональную ответственность за сохранность вещественного доказательства. Чтобы скрыть свое преступление, он подмешал к остаткам марихуаны обычное сено.

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По решению суда милиционер также лишен специального звания «капитан милиции».