В одесских барах грабители опаивали жертв клофелином

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украиныт в Одесской области, подозреваемых задержали сотрудники Приморского районного отдела милиции Одессы.

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Группа состояла из трех граждан стран постсоветского пространства в возрасте 21-го, 22-х и 23-х лет, а также 16-летнего одессита, который выполнял роль посредника. В частности, работая в баре, он подыскивал подходящие кандидатуры для совершения преступных действий - любителей крепких напитков, которые отдыхали в развлекательных заведениях в разных районах города. Помогали организаторам преступного бизнеса девушки. Они незаметно подсыпали жертвам в алкоголь клофелин, действие которого доводило людей до бессознательного состояния. Затем злоумышленники забирали у потерпевших ценные вещи и деньги.

Одной из жертв преступников оказался 21-летний иностранец - студент высшего учебного заведения Одессы. «Во время его пребывания в кафе злоумышленники совершили попытку «подпоить» клиента. Но вещество не подействовала на молодой организм, как ожидали злоумышленники. Почувствовав себя плохо, парень вышел из кафе и поехал домой. Выйдя из машины, добраться до парадной он не смог, так как едва держался на ногах. В это время на него было совершено нападение, в результате которого он лишился всех ценностей, ключей от квартиры и иномарки. Дальше злоумышленники, воспользовавшись ключами, ограбили жилье жертвы, чем причинили ему материальный ущерб на сумму 58 тыс. грн», - сообщили в отделе.

В ходе следственных действий было установлено, что подозреваемые, используя аналогичную схему, «работали» и в других областях Украины, их жертвами становились приезжие из разных городов, или транзитные пассажиры.

Подозреваемых оперативники задержали на территории Кировоградской области, когда те готовились к очередной «операции».

В отношении задержанных на этой неделе начато уголовное производство по ст. 185 (кража) и 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Приморским районным судом Одессы трем злоумышленникам избрана мера пресечения в виде ареста, а самый младший из них находится под домашним арестом. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.