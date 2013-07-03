В Украину придет испанский лоукостер Volotea

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Возможные направления, которые сейчас рассматривает авиакомпания Volotea, - города Европы: Мадрид, Марсель, Порту, Болонья, Берлин, Бухарест, Краков, Дублин, София, Штутгарт, Манчестер", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Как сообщал УНИАН, испанская лоукост-авиакомпания Vueling Airlines (Вьюлинг Эйрлайнз) с 28 мая 2013 года уже начала выполнять полеты из Барселоны в Киев (аэропорт "Киев" (Жуляны).

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Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала А общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала - 1,5 тыс. кв. м.

Общий объем инвестиций в строительство терминала составил 400 млн грн.

Volotea — испанская бюджетная авиакомпания, штаб-квартира которой расположена в Барселоне. Флот состоит из 9 однотипных самолетов Boeing 717, рассчитанных на перевозку 125 пассажиров каждый.