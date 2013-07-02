В Одессе плохо пахнет

В Одессе выявлено превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду в полтора - два раза.

Как сообщили УНИАН в управлении информации Одесского городского совета, 1 июля в промежуток времени между 19.00 и 23.00 в центре Одессы ощущался неприятный запах, в связи с чем стали поступать многочисленные обращения горожан.

Муниципальная лаборатория экологического контроля в это время осуществляла мониторинг состояния воздуха и проводила контрольные точечные замеры в тех местах города, откуда поступали жалобы горожан.

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«В результате проведения замеров были выявлены превышения ПДК по сероводороду в 1,5 - 2 раза при северо-западном направлении ветра», - сообщили в управлении.

«Сейчас вопрос на контроле Департамента экологии и развития рекреационных зон. Департаментом направлено соответствующее обращение в адрес Государственной экологической инспекции в Одесской области с просьбой проведения проверок предприятий, которые расположены в районе возникновения неприятных запахов и являются потенциальными загрязнителями атмосферного воздуха, а также результаты проведенных лабораторных замеров», - говорится в сообщении.