ГАИ отштрафовала мэра Сум за «следственный эксперимент»

В Сумах мэру города Геннадию Минаеву сотрудники Госавтоинспекции выписали штраф на 600 гривен за движение в областном центре на автомобиле со скоростью 120 км/час.

Как передает корреспондент УНИАН, штраф был выписан вчера, 1 июля.

В частности, сотрудники городской ГАИ во исполнение требований, содержащихся в письме заместителя прокурора города, составили на Минаева протокол об административном нарушении и выписали постановление по делу об административном нарушении за проезд провала на улице Харьковской со скоростью 120 км/час.

Ранее, 24 июня мэр решил провести эксперимент, проехав по месту, где просел асфальт на Харьковской, со скоростью 120 км/час. Именно на этом месте занесло автомобиль Audi, который влетел в остановку общественного транспорта.

После Минаев публично заявил о том, что ради эксперимента превысил скорость на ул. Харьковской, чтобы проверить, может ли провал на дорожном покрытии стать причиной аварии. Тем временем, в городе стали говорить о том, что за нарушение Правил дорожного движения мэр останется безнаказанным. Также в местных СМИ появлялась информация о том, что Минаева якобы не за что штрафовать, так как нарушение ПДД на месте никто не зафиксировал.

Но не смотря на то, что сотрудники ГАИ не могли составить протокол на мэра за превышение скорости из-за отсутствия доказательной базы, вчера Минаеву все же выписали штраф.

Сам мэр Сум написал об этом на своей странице в Фейсбуке следующее: «Сегодня сотрудники городского ГАИ во исполнение требований, содержащихся в письме заместителя прокурора города Сумы С.В. Маслюка, составили на меня протокол об административном нарушении и выписали постановление по делу об административном нарушении за проезд провала на улице Харьковской со скоростью 120 км/час 24 июня 2013 года. Я упираться не стал, так как действительно ехал с такой скоростью, проводя неофициальный «следственный эксперимент». Свою вину в нарушении правил дорожного движения признал, и штраф в размере 600 гривен заплачу буквально сегодня. Но зато я теперь точно знаю, что провал на улице Харьковской не мог стать основной причиной того трагического ДТП!».

Как сообщал УНИАН, 21 июня в Сумах автомобиль «Ауди» на большой скорости вылетел на встречную полосу и въехал в остановку общественного транспорта. В результате аварии два человека погибли и три пострадали. Установлено, что водитель авто, ранее неоднократно судимый, находился в нетрезвом состоянии. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. По данному факту начато уголовное производство. Виновнику ДТП грозит до 10 лет лишения свободы. Среди причин данного ДТП называется и состояние дорожного покрытия. 25 июня в ходе открытого совещания с руководителями силовых структур области с участием руководства Сум начальник УМВД Украины в Сумской области Виктор Козицкий сообщил, что с начала года в области по вине водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, зарегистрировано 21 ДТП, в которых 4 человека погибли и еще 33 получили телесные повреждения. Также в текущем году сотрудниками ГАИ было выявлено 1890 нетрезвых водителей. Согласно решению суда только 272 из них лишены права управлять транспортными средствами. 27 июня председатель Сумской облгосадминистрации Юрий Чмырь во время заседания коллегии ОГА инициировал отставку начальника Сумского городского отдела Госавтоинспекции Олега Скрипки.