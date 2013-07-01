Бывшего начальника крымской таможни объявили в розыск

Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД в Крыму, а также в ориентировке, разосланной 1 июля в СМИ. Согласно информации, Сасунов - уроженец Бахчисарая, ему 43 года.

«Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просим незамедлительно сообщить по телефонам: (0652) 556-272, 556-495, 556-444, или 102», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Сасунов возглавлял таможню Крыма в 2003-2005 годах.

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В мае 2005 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Крымской региональной таможни (КРТ) за получение взятки и создание преступной организации. Сасунов обвинялся в «злоупотреблении служебным положением работником правоохранительного органа, которое повлекло тяжкие последствия». Генпрокуратура расследовала уголовное дело о нанесении таможенниками 170 млн грн ущерба государству из-за фиктивного вывоза более 89 тысяч тонн сахара через порты региона.