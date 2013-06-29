Кабмин выделил 36 миллионов на природоохранные мероприятия

Об этом говорится в правительственном распоряжении №443, опубликованном на веб-портале правительства.

В частности, 5,2 млн грн выделяется на поддержку программ по эксплуатации государственного водохозяйственного комплекса и управления водными ресурсами, а 31,3 млн грн выделены на поддержку программы «Комплексной противопаводковой защиты в бассейне р.Тиса в Закарпатской области.

Минфину предписано внести соответствующие изменения в роспись госбюджета. Средства выделяются из Государственного фонда охраны окружающей среды.