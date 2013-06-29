Кабмин предлагает отменить уплату пошлины при экспорте газа

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики и угольной промышленности, размещенном на веб-портале правительства.

«Кабинет министров Украины на своем заседании в среду рассмотрел вопрос относительно проекта Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты, предлагающего отменить использование экспортной пошлины при оформлении экспорта энергопродуктов, а именно – газа, природного газа в газообразном состоянии и природного газа в сжиженном состоянии, в страны – члены Энергетического Сообщества», - говорится в сообщении.

Законопроект, отмечают в Минэнергоугля, разработан министерством с целью привести законодательство Украины в соответствие с законодательством ЕС.

Как сообщал УНИАН, Украина может осуществлять экспорт газа в рамках выполнения соглашений о разделе продукции, в частности - с компаниями Shell и Chevron - на добычу углеводородов на Олесском и Юзовском месторождениях.