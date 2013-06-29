На Киевщине обещают к вечеру вернуть электроснабжение

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КОГА, в результате стихийного бедствия без электричества остались 112 населенных пунктов.

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Для ликвидации последствий урагана в Киевской ОГА создан оперативный штаб, в который вошли руководители областных управлений жилищно-коммунального хозяйства, облэнерго и ГСЧС в Киевской области.

Как подчеркнули в пресс-службе, к ликвидации стихии привлечено 80 единиц техники, создано 72 ремонтные бригады в количестве 370 человек.

Уже восстановлено энергоснабжение в 60 населенных пунктах.

С улиц и автомагистралей убрано почти тысячу поваленных деревьев и ветки.

Работы по ликвидации последствий урагана продолжаются, все социальные учреждения, в том числе больницы, работают в штатном режиме.

Как сообщал УНИАН, по данным ГСЧС Украины, этой ночью в Киевской области без электроснабжения остались 114 н.п. (из них 63 частично).