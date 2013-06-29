В Украине обесточены более 250 населенных пунктов

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Киевской области без электроснабжения остались 114 н.п. (из них 63 частично), в Житомирской – 41 н.п., в Черниговской – 32 н.п., в Винницкой – 29 н.п., в Черкасской – 24 н.п. и в Кировоградской – 12 н.п.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.