В Украине обесточены более 250 населенных пунктов
10:17, 29 июня 2013Общество
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В ночь с 28 на 29 июня вследствие дождя и порывов ветра сработали системы защиты линий электропередач и произошло обесточивание 252 населенных пунктов в шести областях Украины.
В шести областях Украины из-за непогоды обесточены 252 населенных пункта
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Киевской области без электроснабжения остались 114 н.п. (из них 63 частично), в Житомирской – 41 н.п., в Черниговской – 32 н.п., в Винницкой – 29 н.п., в Черкасской – 24 н.п. и в Кировоградской – 12 н.п.
К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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