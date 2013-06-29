У Азарова хотят совместно с Россией строить АЭС в третьих странах

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности, об этом заявил министр Эдуард Ставицкий в ходе встречи с генеральным директором Государственной корпорации «Росатом» Сергеем Кириенко.

«Мы надеемся, что это направление (сотрудничества в строительстве АЭС в третьих странах - УНИАН) даст больший импульс и взаимовыгодные перспективы сотрудничества для обеих стран», - цитирует пресс-служба слова Ставицкого.

В Минэнергоугля также подчеркивают, что речь идет о формировании предложений по сервисному обслуживанию АЭС, построенных по российским проектам, в Венгрии, Болгарии, Иране и других странах.