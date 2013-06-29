На Херсонщине глава сельсовета погорел на взятке в $ 6 тысяч

12:26, 29 июня 2013
Общество
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В Херсонской области на взятке в 6 тыс. долл. задержаны председатель Новофедоровского сельсовета и его заместитель.

Чиновники требовали взятку за незаконное выделение земли в курортном поселке Железный Порт

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления МВД в Херсонской области, генерал-майор милиции Валерий Литвин.

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По его словам, оба должностных лица были пойманы с поличным 27 июня. Они требовали взятку за незаконное выделение земли в курортном поселке Железный Порт, территория которого административно входит в состав земель Новофедоровского сельсовета.

Другие подробности произошедшего пока не сообщаются.

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