На Херсонщине глава сельсовета погорел на взятке в $ 6 тысяч
12:26, 29 июня 2013Общество
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В Херсонской области на взятке в 6 тыс. долл. задержаны председатель Новофедоровского сельсовета и его заместитель.
Чиновники требовали взятку за незаконное выделение земли в курортном поселке Железный Порт
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления МВД в Херсонской области, генерал-майор милиции Валерий Литвин.
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По его словам, оба должностных лица были пойманы с поличным 27 июня. Они требовали взятку за незаконное выделение земли в курортном поселке Железный Порт, территория которого административно входит в состав земель Новофедоровского сельсовета.
Другие подробности произошедшего пока не сообщаются.
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