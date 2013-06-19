В Западной Украине из-за непогоды обесточено более 140 населенных пунктов

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, без электроснабжения остались 86 н.п. во Львовской области, 33 н.п. – в Тернопольской, 17 н.п. – в Ивано-Франковской и 5 н.п. - в Закарпатской.

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К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.