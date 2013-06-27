Предприниматель сел на 5 лет за заказ убийства партнера

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры со ссылкой на заместителя начальника управления ГПУ по надзору за соблюдением законов органами внутренних дел Ольгу Бондаренко.

По ее словам, досудебным следствием установлено, что в августе прошлого года подсудимый, с целью причинить смерть своему бизнес-партнеру, с которым раньше занимался совместной предпринимательской деятельностью, на почве неприязненных отношений «заказал» его убийство и передал исполнителю в качестве аванса 4,3 тыс. грн.

«Однако человек, выступавший исполнителем преступления, сообщил об этом факте в правоохранительные органы. В дальнейшем было инсценировано убийство бизнес-партнера и сделаны фотоснимки с изображением якобы убитого потерпевшего», - рассказала Бондаренко. Она отметила, что после передачи остатка обусловленной суммы денег в размере 5 тыс. грн “преступник был задержан, а в его автомобиле обнаружены патроны и пистолет”.

Бондаренко отметила, что в судебном заседании подсудимый признал свою вину. По ее словам, государственное обвинение просило назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы, однако судом обвиняемый был приговорен к 5 годам.

«В связи с несоответствием наказания тяжести совершенного преступления, государственным обвинителем на приговор суда внесена апелляционная жалоба», - сообщила она.