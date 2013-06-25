В Одессе ребенок упал с 7-го этажа. Милиция подозревает попытку убийства
В Одессе милиция выясняет обстоятельства падения шестилетнего ребенка с 7 этажа.
Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, 24 июня около 20.00 по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что по проспекту Добровольского (Суворовский район) с балкона седьмого этажа выпала несовершеннолетняя.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Суворовского районного отдела милиции для установления причины падения ребенка. На данный момент правоохранители выяснили, что девочка находилась на балконе со своей матерью, которая, по предварительным данным, пребывала в состоянии алкогольного опьянения. Подробности происшествия устанавливаются.
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Ребенок госпитализирован с многочисленными ушибами и закрытой черепно-мозговой травмой в детскую областную больницу.
Как сообщили в областном управлении МВД, по факту падения ребенка следственным отделом Суворовского районного отдела милиции начато уголовное производство по признакам ст.15 и 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).
«В рамках следствия правоохранителям предстоит выяснить, при каких обстоятельствах малолетний ребенок упал с высоты и получил телесные повреждения. Сейчас пояснения дают сама потерпевшая и ее 43-летняя мать», - сообщили в управлении.
В милиции сказали, что, со слов соседей, мать девочки злоупотребляет спиртными напитками, перед госпитализацией ребенок успел сказать: «это сделала мама».
Девочка выжила, так как, упала не на асфальт, а на грунт, мокрый от дождя.