На Тернопольщине рой пчел убил мужчину
19:01, 27 июня 2013Общество
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В Тернопольской области от укусов пчел погиб 51-летний мужчина.
Умершего обнаружили на пасеке / Фото: pudmeda.com
Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, 26 июня погибшего обнаружили на пасеке со следами пчелиных укусов на теле на одном из хуторов вблизи села Старый Олексинец Кременецкого район.
Тело мужчины направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
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