В Николаеве пятерых малышей из детсада забрали в больницу
20:37, 25 июня 2013Общество
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В Николаевскую областную детскую инфекционную больницу доставлены пятеро малышей с диагнозом «гастроэнтероколит».
В Николаевскую областную детскую инфекционную больницу попали пятеро малышей с диагнозом «гастроэнтероколит». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления охраны здоровья Николаевской ОГА.
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В настоящее время в областной детской инфекционной больнице находятся пятеро детей, 2008 - 2010 годов рождения, которые доставлены из дошкольного заведения Корабельного района г.Николаева в течении 22-24.06.2013 года с симптомами гастроэнтероколита.
Сейчас дети находятся под наблюдением медицинских работников, проводится лечение и исследования согласно протокола. Состояние здоровья средней тяжести с положительной динамикой, угрозы жизни нет.
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