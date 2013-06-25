В Николаеве пятерых малышей из детсада забрали в больницу

В Николаевскую областную детскую инфекционную больницу попали пятеро малышей с диагнозом «гастроэнтероколит». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления охраны здоровья Николаевской ОГА.

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В настоящее время в областной детской инфекционной больнице находятся пятеро детей, 2008 - 2010 годов рождения, которые доставлены из дошкольного заведения Корабельного района г.Николаева в течении 22-24.06.2013 года с симптомами гастроэнтероколита.

Сейчас дети находятся под наблюдением медицинских работников, проводится лечение и исследования согласно протокола. Состояние здоровья средней тяжести с положительной динамикой, угрозы жизни нет.