Начался суд за отравление 22 детей питьевой водой

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Острожской межрайонной прокуратурой завершено расследование по уголовному производству, возбужденному в отношении директора КП «Возрождение» Могиляновского сельского совета, из-за служебной халатности которого был причинен вред здоровью детей (признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины).

Директор КП обвиняется в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним. В период с сентября 2011 по апрель 2013 года руководитель коммунального предприятия допустил осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению услуг питьевого водоснабжения и водоотвода без наличия предусмотренных действующим законодательством разрешительных документов, а также с нарушениями требований экологического и санитарного законодательства.

Такие преступные действия повлекли тяжелые последствия в виде массового заболевания детей в с. Могиляны.

Как отмечается в сообщении, ответственность за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 367 УК Украины, предусмотрена в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, а также штрафа в размере от 250 до 750 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или без такового.

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Как сообщал УНИАН, с 3 по 5 апреля 2013 года в инфекционное отделение Острожской центральной районной больницы были госпитализированы с симптомами отравления 22 детей - жителей с. Могиляны.

9 апреля в облсанэпидемстанции заявили, что массовое отравление детей повлекли условно-патогенные микроорганизмы и нефтепродукты, которые содержались в питьевой воде. Тогда сообщалось, что органами внутренних дел проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 275 УК Украины (нарушение правил безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).