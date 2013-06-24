Власти Сум оплатят лечение пострадавшей в ДТП на остановке

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии.

Как говорится в сообщении, городской председатель Сум Геннадий Минаев распорядился предоставлять пострадавшей и семьям погибших в ДТП 21 июня всю необходимую помощь.

«Ни она, ни ее родня не должны платить за медикаменты, операции и т.д.», – отметил мэр.

Потерпевшая во время ДТП 51-летняя Татьяна Ткачева в настоящее время находится в ортопедическом отделении одной из городских больниц. Она получила тяжелые травмы и нуждается в длительном лечении. У нее закрытая черепно-мозговая травма, рваная рана ноги, сломанные кости таза и несколько ребер. Впереди – многочисленные операции.

Потерпевшая работает инженером в «Укртелекоме» на зарплату в 2 тысячи гривен в месяц и проживает в общежитии. Кроме того, женщина борется с онкозаболеванием, а ее организм истощен курсами химиотерапии. Поэтому прикованная после ДТП к больничной постели самостоятельно уплатить за лечение она не сможет.

Раньше знакомые и друзья Ткачевой через местные СМИ попросили всех небезразличных помочь женщине, переведя средства на ее карточку одного из банков.

Согласно информации пресс-службы, городские власти предлагали также уплатить из бюджета все расходы по захоронению погибших, но родственники отказались. Однако Коммунальному предприятию «Спецкомбинат» поручено оказывать всевозможное содействие и немедленную помощь семьям обоих погибших в ДТП.

Как сообщал УНИАН, вечером 21 июня в городе Сумы иномарка снесла остановку общественного транспорта вместе с магазином, в результате чего два человека погибли и три получили травмы. На месте аварии сразу собралось несколько сотен человек, среди которых раздавались призывы к самосуду. В это же время водителя иномарки спрятали в патрульной машине, которую окружили несколько десятков работников милиции. После ДТП работники правоохранительных органов продемонстрировали журналистам водительское удостоверение задержанного на месте аварии. Документ выдан на имя Александра Блинника, 1978 года рождения, ранее осужденного к 12 годам лишения свободы за убийство. Губернатор Сумской области Юрий Чмырь взял расследование резонансного ДТП под личный контроль. Это уже вторая авария на этой остановке за месяц: 4 июня этого года в эту же остановку въехал пассажирский автобус, который ударила сзади грузовая «Газель», две человека на остановке были травмированы.