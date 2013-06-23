Прокурор требует максимального наказания для виновника ДТП в Сумах

Прокурор Сумской области Руслан Билоконь будет требовать максимального наказания для виновника резонансного ДТП в Сумах 21 июня, в котором погибли два человека.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области.

Прокуратура взяла на контроль уголовное производство по факту этого ДТП.

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Сведения о ДТП были внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства лицами, которые управляют транспортным средством, если они привели к гибели нескольких человек). Согласно этой статье, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет.

По словам прокурора области, в ближайшее время будут завершены все следственные действия, и уголовное производство будет направлено в суд, чтобы преступник предстал перед законом и понес заслуженное наказание.

Как сообщал УНИАН, вечером 21 июня в центре Сум автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. Два человека погибли и три получили травмы. На месте аварии собрались несколько сотен людей, среди них раздавались призывы к самосуду. Водителя спрятали в патрульной машине, которую окружили несколько десятков работников милиции.

4 июня в эту же остановку въехал пассажирский автобус, который ударила сзади грузовая «Газель». Два человека на остановке были травмированы.