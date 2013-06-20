Эксперт: Без реформы ЖКХ повышать коммунальные тарифы бессмысленно

Это потребует дополнительных бюджетных расходов на субсидии для населения, поэтому экономия для бюджета окажется мизерной. Такое мнение высказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, комментируя требование МВФ о повышении коммунальных тарифов на 40%, сообщает РБК-Украина.

«МВФ явно не учитывает то обстоятельство, что без радикальной реформы ЖКХ даже повышение цен для населения на 400% не спасет ситуацию. Проблема не столько в ценах на коммунальные услуги, сколько в действующей системе энергозатрат коммунальщиков на предоставление услуг населению. Если бы МВФ действительно хотел помочь Украине уменьшить дефицит госбюджета, то требовал бы не повышения цен, а дал кредит на модернизацию предприятий ЖКХ», - сказал Охрименко.

По мнению представителей МВФ, повышение коммунальных тарифов для населения поможет сократить дефицит государственного бюджета, из которого сегодня субсидируются низкие тарифы для населения. В то же время, Охрименко указывает, что повышение цен вызовет лишь новые проблемы.

«Если допустить повышение тарифов на 40%, это приведет лишь к резкому росту неплатежей за жилищно-коммунальные услуги. В результате вместо ожидаемых денег правительство получит новую головную боль - что делать с ростом долгов. В то же время, если запустить систему компенсации роста тарифов для малообеспеченных, это потребует новых бюджетных расходов на такие выплаты. В итоге реальная экономия для бюджета окажется мизерной, но создаст в обществе ненужный социальный конфликт, когда часть лиц будет получать компенсацию, а другая не будет. Это только будет раздражать украинцев», - пояснил эксперт.

В то же время, говоря о возможности вероятного разрыва сотрудничества между Украиной и МВФ из-за невыполнения его условий, Охрименко заметил, что ничего страшного не произойдет. «К нынешнему времени Украина погасила большую часть кредитов МВФ. До конца года нужно погасить всего 1,8 млрд долл. остатка кредита Фонда. Это небольшая сумма - так как более 3 млрд долл. уже погашено. Поэтому правительству целесообразнее разместить еврооблигации на международных рынках, за счет этих денег погасить все кредиты МВФ, чтобы с его стороны к Украине не было претензий», - резюмировал Охрименко.

Напомним, повышение коммунальных тарифов для населения является одним из ключевых условий, которые выдвигает МВФ для возобновления кредитования и подписания новой программы сотрудничества stand-by на сумму 15 млрд долл.