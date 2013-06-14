Эксперты одобрили идею создания в Украине Банка развития

Украина входит в пятерку мировых экспортеров зерна, занимает десятую позицию по объемам производства стали, является одним из мировых лидеров по количеству программистов.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов, начиная дискуссию «Обсуждение участия бизнеса и инвесторов в реализации «Государственной программы активизации развития экономики Украины на 2013-2014 гг.», которая состоялась 13 июля в рамках первой международной бизнес-конференции ABC: Ukraine & Partners, сообщает РБК-Украина.

«Этот список можно продолжать. С точки зрения экономики важно, что в Украине есть масштабный внутренний рынок, образованные люди, высокий экспортный потенциал. Правительство серьезно настроено на улучшение инвестиционного климата и привлечение иностранного капитала», – сказал Сергей Арбузов.

Главная цель Государственной программы активизации развития экономики – запустить новые стимулы для внутреннего реинвестирования в отрасли с высокой долей добавленной стоимости, провести масштабную модернизацию и технологическое перевооружение промышленных предприятий, увеличить долю покрытия внутреннего спроса на промышленную продукцию отечественного производства, уменьшить долю сырьевой продукции в структуре производства и экспорта. И правительство готово обсуждать с бизнесом дополнительные меры, необходимые для достижения целей, указанных в Программе активизации развития экономики, отметил в своем выступлении министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов.

По его мнению, успешной реализации Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы будет способствовать Государственный банк развития.

Банк развития должен стать главным инструментом кредитования стратегических отраслей украинской экономики. Речь идет о высокотехнологичных отраслях – авиастроении, судостроении, ракетно-космической отрасли, машиностроении. Мы также будем стимулировать развитие стратегических секторов экономики – ТЭК, ЖКХ, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства», – подчеркнул Игорь Прасолов.

Идея создания Банка развития понравилась и иностранным экспертам, которые принимали участие в дискуссии, в частности, инвестор Карл Стурен и руководитель проекта секторной конкурентоспособности для Украины ОЭСР Габриэла Миранда.

«Я приветствую намерение создать Государственный банк развития, который, по моему мнению, позволит сконцентрировать средства для финансирования приоритетных отраслей», – отметила представитель ОСЕР.

В рамах панельной дискуссии масштабные проекты в стратегических отраслях национальной экономики презентовали представители ГП «Антонов», Крюковского вагоностроительного завода, Государственного космического агентства Украины, ООО «Донецкспецсталь».

Эта дискуссия, которая проходила в деловой и дружественной атмосфере, продемонстрировала готовность власти к конструктивному диалогу с бизнес-кругами – как украинскими, так и иностранными предпринимателями.