Муж Подкопаевой считает, что об Лилю вытерли ноги

Как изветно, в воскресенье 28-летняя олимпийская чемпионка по гимнастике Лилия Подкопаева и ее партнер, 23-летний Кирилл Хитров, выбыли из шоу ”Танцы со звездами-3” на телеканале ”1+1”. Подкопаева рассердилась, потом расплакалась.

— В жюри сидят купленные люди. ”Семерку” Лиля не заслужила. Она выполняла сложные элементы. Я говорил ей: ты лидер по СМС и рейтингам в Интернете. Зрители должны были поддержать ее в финале, — эмоционально говорит 36-летний Тимофей Нагорный, муж Подкопаевой. — О Лилю просто вытерли ноги.

Кирилл Хитров сообщил, что Подкопаева собирается отказаться от участия в гала-концерте ”Танцев”, который состоится 2 декабря.

— По контракту все участники шоу должны выступить на гала-концерте, — говорит исполнительный продюсер Юлия Райцына. — Но если Лиля откажется, думаю, в суд мы не будем подавать.

Финал шоу ”Танцы со звездами-3” состоится в субботу, 1 декабря. В нем выступят две пары: Наталия Могилевская — Владислав Яма и Марчин Мрочек — Анна Пелипенко.

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