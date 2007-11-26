Танцы со звездами-3: Подкопаева в слезах покинула паркет (фото)

Седьмой эфир проекта "Танцев со звездами-3" стал, похоже, полной неожиданностью для некоторых его участников. Вряд ли Лилия Подкопаева с ее чемпионским норовом и амбициями надеялась на то, что этот танцевальный шоу-вечер станет для ее пара последним.

Тем более, что уже после вылета Лиля заявила: "Я знаю, что я набрала больше всего голосов телезрителей. И нотариус может это подтвердить!"

Есть еще один пикантный момент. Почему-то sms, которые были в вечер воскресенья предназначены в поддержку пары Анна Пелипенко-Марчин Мрочек, были доставлены за номером 5202 с опозданием, или они вообще не доставлялись. Причем независимо от оператора, пишет TabloID.

"Интуиция мне подсказывала, что Лилю должны были убрать именно сейчас, — поделился с "Сегодня" муж участницы Тимофей Нагорный. — Я морально готовил ее к любому исходу этого эфира, но Лиля верила в лучшее, ведь она борец за справедливость. Конечно, судьи могли не так открыто "валить" ее и ставить более лояльные оценки, но это уже неважно. Я заранее приготовил в общей гримерке "поляну" и пригласил туда всех участников "Танцев-3", а также профи бальных танцев. Немного разрядили обстановку — ведь все поддерживали Лилю, хвалили. Но как может себя чувствовать человек, который ощутил несправедливость? Конечно, Лиля расстроилась, но уже дома, потанцевав с доченькой Каролинкой, повеселела. У нее столько наград в жизни, что это все мелочи".

Выход в финал польский актер Марчин Мрочек воспринял как должное, а вот его партнерша Аня Пелипенко не могла остановить слез и едва оправилась от шока. "Каждый раз я готовилась к тому, что мы можем покинуть паркет, но каждый раз молилась, чтобы мы прошли дальше,— рассказала изданию Аня Пелипенко.

Фото TabloID и Сегодня