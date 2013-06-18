В Запорожье столкнулись две маршрутки: ранены не менее 20 человек

На центральном проспекте Запорожья – проспекте Ленина столкнулись 2 пассажирских микроавтобуса.

Авария произошла сегодня – 18 июня около 20-30 на территории Орджоникидзевского района Запорожья: в районе пересечения проспекта Ленина с ул. Панфиловцев.

По словам очевидцев, «маршрутка» с пассажирами, двигавшаяся по проспекту Ленина в сторону плотины ДнепроГЭСа в районе перекрестка на большой скорости «догнала» двигавшийся в попутном направлении микроавтобус с пассажирами.

«В результате столкновения вторая маршрутка практически влетела в заднюю часть первой. Каретами «Скорой» с места ДТП увезли уже более 10 человек и пострадавших продолжают увозить», - рассказали очевидцы случившегося.

По данным медиков, с места ДТП в разные медучреждения Запорожья с травмами различной степени тяжести уже направлено 20 человек.

В ГАИ факт происшествия УНИАН подтвердили, но отметили, что достоверной информации о числе пострадавших и обстоятельствах происшествия пока нет: сотрудники милиции продолжают работу на месте ДТП.