В Киеве клиент ранил трех проституток

В Киеве клиент ранил из травматического оружия трех проституток.

Как сообщили УНИАН в Подольском районном управлении ГУМВД Украины в Киеве, в 4 часа утра в милицию Подольского района поступило сообщение от врача скорой медицинской помощи о том, что в одной из квартир в доме по улице Межигорской трое девушек получили огнестрельные ранения. По словам потерпевших, из травматического оружия по ним стрелял новый знакомый.

На месте происшествия милиция выяснила, что в квартире, где совершено преступление, 20-летние девушки предоставляли сексуальные услуги под наблюдением 42-летней владелицы квартиры.

Как отметили в милиции, 20-летний киевлянин в тот вечер добросовестно заплатил за услуги 500 грн, после чего попросился переночевать. При этом наличие оружия девушки заметили сразу, однако этот факт их не насторожил, отметили в райуправлении.

"Под утро клиент влетел в комнату девушек, с агрессией, он стал стрелять из травматического оружия и требовать деньги. Женщины получили многочисленные ранения в область лица, затылка, плеч и спины», - говорится в сообщении.

Нападавший завладел золотыми украшениями, тремя мобильными телефонами и деньгами в сумме 2,5 тыс. грн.

Во время осмотра квартиры изъяты гильзы, резиновые пули.

В дальнейшем по подозрению в совершении этого уголовного правонарушения оперативники задержали 20-летнего, не судимого и не работающего киевлянина – того самого клиента.

Молодой человек полностью сознался в совершении разбойного нападения, проведено опознание с потерпевшими, сообщили в милиции.

Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

Следственным отделом Подольского районного управления столичной милиции злоумышленнику избрана мера пресечения – задержание.

Продолжается досудебное расследование.