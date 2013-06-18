СМИ: Повышение акциза грозит не только пиву, но и водке с сигаретами

Сегодня пройдет последнее совещание рабочей группы накануне заседания парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, где депутаты, производители и эксперты должны будут определиться с перспективой пересмотра акцизной политики в середине года, сообщает Коммерсант-Украина.

Напомним, что еще 5 июня глава комитета Виталий Хомутынник (Партия регионов) решил отказаться от трехкратного увеличения налоговой нагрузки только на пивную отрасль, а распределить ее на всех производителей подакцизных товаров.

По словам собеседника в комитете, всю прошлую неделю участники рабочей группы нарабатывали предложения, но к единому результату так и не пришли.

В комитете есть три варианта. По словам главы подкомитета по вопросам акцизного налога и спецналоговых режимов, главы рабочей группы Игоря Цыркина (Партия регионов), если не будет найдена общая позиция, то комитет не будет рассматривать этот вопрос в среду. К какой версии ставок склоняются участники группы, он назвать отказался.

Впрочем, реальным вариантом источник в комитете назвал такой, при котором в целом нагрузка на все отрасли составит порядка 30%, но она будет распределена пропорционально между всеми видами производств, которые определят депутаты.

Речь идет о пивоваренных компаниях, производителях водки и слабоалкогольных напитков. "Здесь еще стоит вопрос о том, что если увеличить акциз в середине года, то о какой индексации в следующем году может идти речь? Можно, конечно, поднять и в десять раз, но будут ли ожидаемые доходы?" — добавляет собеседник в комитете.

Напомним, Минфин разработал изменения в Налоговый кодекс в рамках ежегодной индексации, где предложил увеличить ставки акцизного налога в 2014 году в пределах 4,8-5,5%. По словам главы общественной коллегии при комитете Сергея Доротича, предложенный вариант распределения налоговой нагрузки по ряду отраслей может дополнительно принести до 3 млрд грн.

Решили депутаты пересмотреть и политику налогообложения для табачной отрасли. Предложено вернуться к принципу администрирования акциза, который действовал до 1 января 2013 года, то есть снизить удельный вес специфической составляющей акциза на сигареты за счет снижения адвалорной.

Теперь, по мнению депутатов, адвалор должен составить 25%, а не 12%, а специфика увеличится на 16,7-16,8%/1тыс. шт. сигарет. Один из производителей утверждает, что депутаты откажутся от пересмотра ставок по отрасли, так как доля акциза в стоимости и так велика — 50%, а ставки с 2008 года пересматривались чаще других — 12 раз. "При рассмотрении предложений о повышении ставок акциза необходимо учитывать, что в 2012 году более 6% рынка табачной продукции занимала контрабанда и контрафакт, а в I квартале 2013 года — уже более 8%",— резюмирует директор отдела корпоративных вопросов "JTI Украина" Александр Когут.