Киевская милиция нашла ”вора в законе” в шкафу

В ночь с понедельника на вторник сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) задержали двух граждан России, "воров в законе" армянского происхождения Вардана Асатряна, которого в криминальных кругах называют Бдже, и Камо Сафаряна, известного как Камо.

Криминальный авторитет Камо задерживается украинской милицией уже второй раз. 3 ноября 2006 года он был арестован в Ялте за незаконное хранение марихуаны и депортирован в РФ на основании закона "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" с запретом на въезд на Украину в течение пяти лет. По некоторым данным, в Москве Камо Сафарян контролирует часть игорного бизнеса. Согласно материалам следствия, Вардан Асатрян является главарем московской организованной преступной группировки "Армяне" и осуществляет контроль над сферой квартирных грабежей и краж автомобилей.

По информации пресс-службы ГУБОП МВД Украины, криминальные авторитеты прибыли на Украину для организации в пригороде Киева международной воровской сходки, на которой собирались утвердить план восстановления контроля за криминальной сферой на Украине, а также обсудить возможность взятия под контроль ряда украинских компаний. Впрочем, о каких именно объектах идет речь, правоохранительные органы не уточняют.

"Они, к примеру, планировали установить новые правила в сфере квартирных грабежей, но мы сработали быстро и все предотвратили",– рассказал и. о. министра внутренних дел Михаил Корниенко. Когда именно должна была состояться сходка, неизвестно – в обязанности Бдже и Камо входила только подготовка мероприятия. "Эта сходка была им нужна, чтобы восстановить свое влияние после очень интенсивных действий УБОПа",– объяснил Ъ господин Корниенко.

По информации МВД, большинство "законников", находившихся в поле зрения следствия еще с 90-х годов, значительно уменьшили либо вообще потеряли свое влияние. Трое из 15 известных милиции "коронованных" воров отказались от своего статуса, остальные выдворены из страны или отбывают наказание в украинских тюрьмах.

По информации ГУБОП, "воры в законе" были задержаны на съемных квартирах в Киеве. Вардана Асатряна сотрудники отдела по борьбе с преступными организациями и международной преступностью обнаружили спрятавшимся в шкафу спальни, а Камо Сафаряна – курящим на лестничной площадке. Увидев оперативников, он удивленно спросил: "И кто ж меня сдал?"

Документы задержанных сразу же были направлены в отдел регистрации граждан Голосеевского районного управления милиции, который принял решение депортировать их в Россию в "кратчайшие сроки". Вчера утром их проводили в аэропорт и посадили на самолет в Москву. Также решением отдела регистрации граждан обоим "законникам" запрещено въезжать на территорию Украины в течение пяти лет.

Коммерсант-Украина