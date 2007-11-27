Из Украины депортировали двух российских воров в законе

Из Украины депортированы два российских “вора в законе” Камо С. и Вардан А.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления по вопросам борьбы с организованной преступностью МВД Украины.

По данным пресс-службы, неоднократно осужденные граждане Российской Федерации Камо С. (1961 г.р.), известный в криминальном мире по прозвищу «Камо», и Вардан А. (в 1962 г. р.), криминальное прозвище «Бдже», были задержаны в Киеве в ходе спецоперации.

По информации оперативников, оба прибыли в Украину, чтобы провести под Киевом международную “сходку” “воров в законе” для возобновления влияния на преступную среду и с целью перераспределения сфер уголовного бизнеса.

Сегодня оба задержанных, по решению Голосеевского отдела регистрации граждан, депортированы в Российскую Федерацию с запрещением въезда в Украину сроком на 5 лет.

Как напомнили в ГУБОЗ, Камо С. уже задерживали в Украине в конце 2006 года крымские правоохранители за незаконное хранение наркотиков. Тогда Киевский райсуд г. Симферополя привлек иностранца к административной ответственности в виде штрафа и на основании ст. 32 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" выдворил его за пределы Украины, с запрещением въезда на 5 лет.

В целом, по данным пресс-службы ГУБОП МВД, в начале 2007 года “в поле зрения оперативников ГУБОП МВД Украины находилось 15 “воров в законе”. Влияние подавляющего большинства из них сведено на нет: они осуждены или оставили территорию Украины, или отказались от “воровского” статуса”.