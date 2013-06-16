В Тернопольской области от удара молнии погиб 15-летний подросток

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды территориального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, несчастный случай произошел вчера в селе Шиповцы Залещицкого района.

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По данным спасателей, молния поразила ребят, которые пасли скот вблизи села. Один из них погиб сразу, другого, 14-летнего подростка, доставили в районную больницу.