В Тернопольской области от удара молнии погиб 15-летний подросток
13:41, 16 июня 2013Общество
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В Тернопольской области в результате удара молнии погиб 15-летний подросток.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды территориального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, несчастный случай произошел вчера в селе Шиповцы Залещицкого района.
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По данным спасателей, молния поразила ребят, которые пасли скот вблизи села. Один из них погиб сразу, другого, 14-летнего подростка, доставили в районную больницу.
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