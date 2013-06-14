В Николаевской области двух взрослых и двух детей ударило молнией
09:24, 14 июня 2013Общество
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В Николаевской области от поражения молнией пострадали 4 человека, из них 2 ребенка (2002 и 2009 года рождения).
Пострадавшие - в больнице
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, это произошло вчера, 13 июня, в 14.35 в селе Каменный мост Первомайского района.
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Пострадавшие госпитализированы в Первомайскую центральную районную больницу.
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