В Николаевской области двух взрослых и двух детей ударило молнией

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, это произошло вчера, 13 июня, в 14.35 в селе Каменный мост Первомайского района.

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Пострадавшие госпитализированы в Первомайскую центральную районную больницу.