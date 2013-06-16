Велосипедист из Сумщины хочет пересечь Украину за 80 часов

Как сообщили УНИАН в Управлении Сумской облгосадминистрации по вопросам молодежи и спорта, Кальченко выедет в понедельник, 24 июня, из Луганска.

Далее поедет через всю Украину до города Чоп. Все время за Кальченко будут следить представители Национального реестра рекордов Украины.

По словам велосипедиста, это расстояние – 1,8 тыс. километров – он уже проехал в прошлом году в одиночку.

«В пути был 96 часов: 70 часов езды и 16 – на сон, еду и общение с друзьями. В этот раз буду ехать с сопровождением, налегке. Поэтому думаю уложиться в 80 часов. До меня уже пару человек пытались на скорость проехать с востока на запад страны, но до конечного пункта не добирались», - сказал велосипедист.

Кальченко – не профессиональный спортсмен: по специальности он зубной техник, а работает котельщиком на Сумском НПО имени Фрунзе. Уже 10 лет он добирается на работу на велосипеде – из Белополья в Сумы и назад, преодолевая по 100 километров в день.

В 2011 и 2012 годах Кальченко побеждал в суточном марафоне «Боярка 24», занимал второе место в «Броварских дюнах» и «Ночном марафоне», а также проехал из Сум в Симферополь – 800 км - за 36 часов.