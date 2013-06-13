Хулиган, назвавшийся председателем суда, заинтересовал прокуратуру Черкасс (видео)
Прокуратура города Черкассы на этой неделе начала расследование совершения хулиганских действий лицом, которое представилось председателем Приднепровского районного суда города Черкассы.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Черкассы, уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УКУ (Хулиганство) по факту совершения хулиганских действий председателем одного из райсудов Черкасс открыто по обращению жительницы Черкасс. Досудебное расследование проводится следователем прокуратуры города Черкассы.
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Поводом для начала расследования прокуратурой стали несколько видеороликов, размещенных в сети Интернет на видео-сервисе YouTube. На видео хорошо видно, как мужчина очень похожий на председателя Приднепровского районного суда города Черкассы Андрея Смоляра, в одном из дорогих ресторанов города нецензурно ругается, оскорбляет и унижает персонал ресторана. При этом он заверяет работников, что он председатель Приднепровского райсуда Черкасс и угрожает администрации заведения.