Хулиган, назвавшийся председателем суда, заинтересовал прокуратуру Черкасс (видео)

16:27, 13 июня 2013
Общество
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Прокуратура города Черкассы на этой неделе начала расследование совершения хулиганских действий лицом, которое представилось председателем Приднепровского районного суда города Черкассы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Черкассы, уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УКУ (Хулиганство) по факту совершения хулиганских действий председателем одного из райсудов Черкасс открыто по обращению жительницы Черкасс. Досудебное расследование проводится следователем прокуратуры города Черкассы.

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Поводом для начала расследования прокуратурой стали несколько видеороликов, размещенных в сети Интернет на видео-сервисе YouTube. На видео хорошо видно, как мужчина очень похожий на председателя Приднепровского районного суда города Черкассы Андрея Смоляра, в одном из дорогих ресторанов города нецензурно ругается, оскорбляет и унижает персонал ресторана. При этом он заверяет работников, что он председатель Приднепровского райсуда Черкасс и угрожает администрации заведения.

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